İhlas Haber Ajansı

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Tercan Barajında su seviyesi yüzde yüze ulaştı

Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan Tercan Barajında su doluluk oranı yüzde yüz seviyesine ulaşınca yıllar sonra savakdan su akmaya başladı.


Doğu Anadolu Bölgesinde kış mevsiminde yeterli yağışın olmaması nedeniyle debisi düşen nehirlerde, baharla birlikte karların erimeye başlaması ile su seviyesi, yeniden yükselmeye başladı. Karların erimesiyle Erzincan'daki barajlarda doluluk oranı artarken yıllar sonra Tercan Barajı da yüzde yüz su doluluk seviyesine ulaşınca yıllar sonra savakdan su akmaya başladı.


Tarımın yaygın olduğu Tercan‘da barajlardaki su seviyesinin artması çiftçiyi mutlu etti.

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