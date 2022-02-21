Tercan Belediyesi, personelinin maaşlarına 2022 yılı için yüzde 30 zam yapacak

Tamamlanan görüşmelerin ardından Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin'in makam odasında düzenlenen törenle imzalar atıldı. Törene Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin, Hizmet-İş Sendikası Erzincan Şube Başkanı Harun Mutlu ve sendika temsilcisi Taner Yalçın katıldı. Burada bir konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Başkanı Harun Mutlu, "Belediye Başkanı Lokman Gültekin ile yapmış olduğumuz görüşmeler olumlu sonuçlanarak sözleşmeleri imzaladık. Bundan dolayı başkana teşekkür ederim" dedi.

Daha sonra konuşma yapan Başkan Gültekin ise, "Tercan Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan iş sözleşmesi ile personelimize 2022 yılı için yüzde 30 zam yapılarak bir yıllık sözleşme imzalanmıştır. Tercan Belediyesi olarak birçok çalışmaya imza attık. Tercan Belediyesi personeli olarak birçok başarılı çalışmaya sizinle birlikte imza atmamızdan dolayı ne kadar gurur duysak azdır. Sizlerin fedakâr gayretleri ile bu kadar güzel çalışmalar ortaya çıkıyor. İnşallah bundan sonrada sizlerin destek ve azmi ile daha da güzel projeleri gerçekleştireceğiz. Başta personellerimiz olmak üzere ailelerine ilçemize ve belediyemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Hizmet-İş Sendikası Başkanı Harun Mutlu ve Belediye Başkanı Lokman Gültekin, toplu iş sözleşmesini imzalayarak birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.