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Tercan Belediyesi son meclis toplantısını yaptı

Erzincan Tercan ilçesinde, Belediye Meclisi 31 Mart mahalli idareler yerel seçimler öncesi son kez toplandı.


Tercan Belediyesi Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz başkanlığında yapıldı. Başkan Yılmaz, toplantıda alınan kararların ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Tercan Belediye Meclisi Mart Ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdik. 2014-2019 döneminin son meclis toplantısını her zamanki gibi birlik ve beraberlik içinde kararlarımızı oy birliğiyle aldık. Bu dönem içindeki iktidarı muhalefeti ile tüm belediye meclis üyelerine her toplantıda Tercan'ımızın lehine kararlar verip tüm gündem maddelerindeki kararları oy birliğiyle aldığımızdan dolayı kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyor, haklarını helal etmelerini diliyorum” dedi.


Başkan Mehmet Yılmaz bütün meclis üyelerine birer Plaket vererek teşekkür etti. Belediye meclis üyeleri de Başkan Mehmet Yılmaz ve Belediye çalışanlarına teşekkür etti.


Belediye Meclis Salonundaki toplantıda, meclis üyelerine teker teker teşekkür eden Yılmaz, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Plaketini alan meclis üyeleri de, Başkan Yılmaz ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.


Meclis üyeleri Başkan Yılmaz'la Ayrı ayrı helalleşip teşekkür ederken Milliyetçi Hareket Partisinden yeniden aday gösterilen Başkan Yılmaz'a 31 Mart Yerel Seçimlerinde başarılar dilediler.

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