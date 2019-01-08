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Tercan Belediyesi'nde kar çalışması

Tercan Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yer alan 78 sokakta karla mücadele yapıyor.

Yoğun kar yağışının ardından belediye ekipleri ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Tercan İlçe Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Mamahatun Mahallesi, Ahmet Yesevi Mahallesi Atatürk Mahallesi, Fatih Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi ve bunlara bağlı mahalle, cadde ve sokakta karla mücadelesini yoğun bir biçimde sürdürüyor. Karla mücadele için 1 kepçe, 1 greyder, 1 kamyon, 2 traktör aracı ve 10 personel ile 2 vardiya olarak organize ekip oluşturulduğunu belirten Başkan Mehmet Yılmaz, "Olumsuz hava koşulları ilçemizi de etkilemektedir. Vatandaşlarımızın bu olumsuzluklardan en az etkilenmeleri için ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Meydana gelen buzlanmalara karşı tuzlamalar yapılmaktadır. Karla mücadelemiz aralıksız devam edecektir.” dedi.

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