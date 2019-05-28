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Tercan Belediyesinden iftar yemeği

Tercan Belediyesi tarafından toplu iftar yemeği verildi.


İlçe halkının buluştuğu iftar yemeğine Kaymakam Kürşad Karaca, Belediye Başkanı Lokman Gültekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Tercan Belediye Başkanı Gültekin, “Tüm esnaflarımızın, işletmelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın sorunlarını dinleyip çözüm bulmak için çalışıyoruz. İnanıyorum ki ilçemizin üreten gücü, pek çok aileye ekmek götürülmesine vesile olan esnaflarımız, işletmecilerimiz geçmişte olduğu gibi bundan sonra da dayanışma ve kardeşlik içinde ilçemize nitelikli ürünler ve güzel hizmetler sunmaya devam edecektir. Bu vesileyle bereketin, bolluğun ayı olan Ramazan'da, bu güzel iftar sofrasında bir araya gelmekten mutlu olduk” dedi.

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