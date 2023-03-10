Tercan Hükümet Konağında yangın tatbikatı yapıldı

Tatbikatta itfaiye ekipleri tarafından yangının çıkma nedenleri, yangın söndürme, kurtarma ve koruma hakkında bilgi verilerek binadaki yangın söndürme malzemelerinin kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Kontrollü olarak yakılan ateşin söndürülmesi, katılımcılara uygulamalı olarak anlatıldı. Önceden alınan önlemlerin can ve mal kaybını en aza indirdiğini anlatan itfaiye ekipleri, verilen eğitimlerin önemli olduğunu dile getirerek, sadece yangın konusunda değil, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem örnek gösterilerek acil durumlarda alınabilecek önlemler de anlatıldı.

Gerçekleşen yangın tatbikatına, kurum amirleri ve Tercan Hükümet Konağı çalışanları katıldı.