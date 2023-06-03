Tercan İlçe Devlet Hastanesinde Sağlıklı Yaş Alma Merkezi birimi kuruldu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bulunan devlet hastanesinde sağlık hizmetine ulaşma engeli bulunan hastaların kendi ev ortamında tıbbi açıdan hizmet alması imkanı tanıyan Evde Sağlık Hizmeti (ESH) birimine ilaveten Sağlıklı Yaş Alma Merkezi (YAŞAM) birimi kurularak, 80 yaş ve üzeri bireylerin evinde tıbbi bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi, desteklenmesi, sağlık hizmetine erişimlerini kolaylaştırma ve danışmanlık gibi sağlık hizmetleri sunulmaya başlandı.

Bu çerçevede Tercan İlçe Devlet Hastanesi ESH ve YAŞAM Merkezi 2023 yılı mayıs ayı içerisinde Evde Sağlık Hizmetleri bünyesinde 58 hastaya; 157 ziyaret ve YAŞAM Merkezi tarafından 204 ziyaret olmak üzere toplamda 361 ev ziyareti gerçekleştirildi.