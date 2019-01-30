Tercan ilçe koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

İlçede bulunan kurumların koordinasyonunu sağlamak, sorunları tespit etmek, sorunları yerinde çözüm bulmak ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Kaymakam Kürşad Karaca başkanlığında İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

İlçenin önem arz eden sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda ayrıca İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri hizmetler ve hedefleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

İlçe Kaymakamı Kürşad Karaca, bu gibi toplantıların İlçenin gelişimi açısından faydalı olacağını, ortak hedeflerin tespit edilmesi ve bu hedeflere doğru bir yol haritasının belirlenebilmesi için zemin oluşturulacağını, toplantıların 3 ayda bir aralıklarla devam edeceğini ifade etti.

Toplantıya, ilçe kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.