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Tercan Kaymakamlığından öğrencilere kaynak kitap desteği

Tercan Kaymakamlığınca Şehit Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencilerine kaynak kitap desteği yapıldı.


Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimin ara verildiği bu dönemde Tercan Kaymakamlığı Şehit Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencilerine üniversite sınavlarına hazırlık için çok amaçlı kaynak kitap desteği yaptı.


Kitapların tesliminde bizzat bulunan Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, “Öğrenciler bizim için çok önemlidir. Onlar bizim geleceğimizdir. Bu dönemde daha çok çalışmalılar bizler onlara elimizden gelen bütün desteği vereceğiz” dedi.


Okul Müdürü Fatih Ayan'da Kaymakam Çelik'e bu güzel desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Ayrıca kitaplarını alan öğrencilerde Kaymakam Çelik'e memnuniyetlerini dile getirerek ayrı ayrı teşekkür ettiler.

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