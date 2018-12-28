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Tercan modern kesimhaneye kavuştu

Erzincan’ın Tercan İlçesinde yaptırılan ve yapımı tamamlanan modern kesimhanede deneme kesimleri başladı.

Erzincan'ın Tercan İlçesinde yaptırılan ve yapımı tamamlanan modern kesimhanede deneme kesimleri başladı.


Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz'ın girişimleriyle yaptırılan modern kesimhaneyle ilçenin de çok önemli bir ihtiyacı daha giderildi.


“Tercan'ın gelişmesi daha modern bir ilçe durumuna gelmesi için önemli projeleri hayata geçirebilmek için tüm gayretimizle çalışmalarımız devam ediyor” diyen Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, “Göreve geldiğimiz zaman taahhütlerimizin içerisinde vatandaşlarımıza modern kesimhane sözünü vermiştik, onu da yerine getirdik. DAP ‘a sunduğumuz proje kabul edildi. Onların da katkılarıyla modern kesimhanemizi yaptık. Şuan deneme kesimimizi yaptık bunun gururunu yaşıyoruz


Başkan Yılmaz, “Tercan ve köylerinde hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarımız için modern ve en üst düzeyde hijyen ortamı içerisinde Veteriner Hekim gözetiminde büyük ve küçükbaş hayvanların kesimi yaptırılacak vatandaşlarımıza hizmet etmenin mutluğunu yaşıyoruz. Modern kesimhanemiz bölgemizde bulunan diğer ilçe, belde ve köylerde bulunan vatandaşlarımıza da hizmet verecektir. Kesimhanemizin yanında büyük bir Canlı Hayvan pazarı projemiz var onu da inşallah en yakın zamanda hayata geçireceğiz ve deneme kesiminin ardından modern kesimhanemizin ilerleyen günlerde açılışını inşallah hep birlikte yapıp ilçe ve bölge halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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