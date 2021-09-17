İhlas Haber Ajansı

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Tercan Salgın Denetim Ekipleri, Covid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor

Erzincan’ın Tercan ilçesi genelinde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesi genelinde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.


Korona virüs vaka sayısının artışa geçmesi üzerine Tercan Salgın Denetim Ekipleri, ilçede hizmet veren esnafa Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimde bulundu.


Denetim ekipleri, iş yerlerinde ve yol kontrol noktalarında Covid-19 denetimleri yaparak pazar esnafı ve vatandaşların aldıkları salgın önlemlerini yerinde inceledi.

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