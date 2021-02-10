Tercan'da 2021- 2022 yılı av komisyon toplantısı yapıldı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kaymakam Musa Kazım Çelik başkanlığında 2021-2022 yılı ilçe av komisyon toplantısı yapıldı.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3'üncü maddesi gereğince Kaymakam Musa Kazım Çelik başkanlığında 2021-2022 yılı ilçe av komisyon toplantısı yapıldı.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Binbaşı Cihan Yıldız, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Özelgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Işık, Orman ve Su İşleri (DKMP) Şefi Ali Ekber Demir ve mahalli avcı Tamer Acar katıldı.

Toplantıda alınan kararların Merkez Av Komisyonuna sunulacağı belirtildi.