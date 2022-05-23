Tercan'da 496 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde 496 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde; Tercan girişinde bulunan polis uygulama noktasında durdurulan şehirlerarası otobüs içerisinde yolculuk yapan İ.Ö isimli şahsa ait valiz içerisinde yapılan aramada toplam 496 paket üzerinde herhangi bir bandrol bulunmayan gümrük kaçağı olarak değerlendirilen sigara ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlemler yapıldı.