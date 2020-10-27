Tercan'da 5 gün yüz yüze eğitime geçilmesi kararı alındı

Yapılan ziyarette yüze eğitim noktasında Tercan ilçesinde tüm ilkokul ve ortaokullarda 5 gün yüz yüze eğitime geçilmesi kararı alındı.

Tercan ziyaretinde birleştirilmiş sınıflı köy okullarını ziyaret eden Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Başbudak, Kalecik, Kökpınar ve Oğulveren İlkokullarında sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Vali Mehmet Makas'ın öğrencilere göndermiş olduğu hediyeleri öğrencilere ileten Gün öğretmenlerden eğitim öğretim durumuna ilişkin bilgi aldı.

İlçe merkezinde Tercan Şehit Piyade Er Resul Bayraci İmam Hatip Ortaokulu ve Tercan Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret ettikten sonra Mamahatun 17 Şubat İlkokulu salonunda ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri ve okul yöneticileri ile bir araya gelen Gün, pandemi nedeniyle maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatarak dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Okulum Temiz Belgesi alınması için başvuru yapılmasını istedi. Son olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Işık ile birlikte İlçe Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i ziyaret etti.

Ziyarette yüz yüze eğitim noktasında Tercan ilçesinde tüm ilkokul ve ortaokullarda 5 gün yüz yüze eğitime geçilmesi kararı alındı.