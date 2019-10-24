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Tercan'da avlanma limitlerine uymayan 2 avcıya 9 bin 346 TL para cezası

Erzincan’ın Tercan ilçesinde avlanma limitlerine uymayan 2 avcıya toplamda 9 bin 346 TL para cezası uygulandı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde avlanma limitlerine uymayan 2 avcıya toplamda 9 bin 346 TL para cezası uygulandı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri av sezonunun özellikle kınalı keklik ve yaban tavşanı avının başlamasıyla birlikte denetimleri sıklaştırdı. 7/24 esasına göre çalışan ekipler Tercan ilçesinde yaptıkları koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında avlanma limitlerine uymayarak toplam 17 adet kınalı keklik avlayan 2 şahsa günlük limit dışı avladıkları 13 adet kınalı keklik için bin 26,00 TL idari ve 8 bin 320 TL tazminat olmak üzere toplam 9 bin 346 TL. para cezası uyguladı.


Ekipler, kanunlara riayet ederek avlanan avcılara ise teşekkür etti.

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