Tercan'da bir evin istinat duvarı çöktü

Erzincan'ın Tercan ilçesinde son günlerde etkili olan yağmur yağışı sonrası bir evin istinat duvarı çöktü.

Erzincan ve ilçelerinde etkili olan yağmur yağışı sonrası tarım arazileri sular altında kalırken Tercan ilçesinde de Tekin Demir isimli vatandaşın evinde istinat duvarı çöktü. Olayda her hangi bir can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Olay sonrası Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin, AFAD Erzincan Müdürü Kadir Çelik ve polis ekipleri göçen istinat duvarının olduğu alanda incelemede bulundu.

AFAD Erzincan Müdürü Kadir Çelik, “Tercan ilçemizde Tekin Demir adlı vatandaşımızın konutunun bahçe duvarları aşırı yağıştan dolayı yıkılmıştır. Bu olayda sevindirici taraf tabi ki can kaybının yaşanmamasıdır. Devletimiz bu vatandaşımızın hasarlarını giderecektir” dedi.