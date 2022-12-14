Tercan'da çocuk oyun evi açıldı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde kadın girişimci tarafından çocuk oyun evi açıldı.

Düğünde takılan takılarını satarak ilçede çocuk oyun evi açan Ebru Seyran, “Zor koşullar içinde devlet desteği almadan düğün takılarımı satarak eşim İlhan Seyran ve kardeşim Emre Dere'nin büyük desteğini alarak Tercan'da bir ilki gerçekleştirdik” dedi.

Çocuk gelişiminde önemli rolü olan okul öncesi eğitimi desteklemek amacıyla hem de bir kadın olarak kendi ekonomik özgürlüğünü kazanmak için Melek Çocuk Oyun Evi'ni açmak kararını aldıklarını belirten Seyran, “Bu oyun eviyle çocukların gelişimine önemli katkılar sunacağımıza inanıyoruz. Çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal, duygusal alanlardaki gelişimlerini takip etmek çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişme basamaklarını tamamlamasına yardımcı olmak adına oldukça önemlidir. Ancak unutulmamalıdır ki her çocuk biriciktir ve gelişim basamaklarını kendi hazır oluş durumuna, genetik ve çevresel faktörlere göre tamamlayacaktır.” dedi.

Seyran, oyun evinde olmasını istedikleri buz hokeyi, langırt, elektronik oyuncaklar ile ilgili destek beklediklerini belirtti.