İhlas Haber Ajansı

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Tercan'da Covid-19 denetimleri devam ediyor

Erzincan’ın Tercan ilçesi genelinde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesi genelinde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.


Korona virüs ile mücadelede vaka artışlarının önüne geçmek için Tercan Salgın Denetim Timleri, ilçede hizmet veren esnafa Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimde bulundu.


Denetim ekipleri, iş yerlerinde ve yol kontrol noktalarında Covid-19 denetimleri yaparak pazar esnafı ve vatandaşların aldıkları salgın önlemlerini yerinde inceledi. Ekipler ilçe merkezi ve beldelerde vatandaşların yoğunluk oluşturduğunu yerlerde ise maske konusunda uyarılarda bulundu.

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