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Tercan'da en kapsamlı korona virüs denetimi yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Türkiye genelinde uygulanan en kapsamlı korona virüs denetimi Erzincan’ın Tercan ilçesinde yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde uygulanan en kapsamlı korona virüs denetimi Erzincan'ın Tercan ilçesinde yapıldı.


Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, işletmeleri denetledikten sonra Tercanlılara maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.


Denetimlerde, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği vurgulandı.

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