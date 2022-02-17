Tercan'da esnafa Türk bayrağı

Erzincan'ın Tercan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Tercan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü münasebetiyle Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Belediye Başkanı Lokman Gültekin ilçe merkezinde bulunan esnafı ziyaret edip bayramlarını kutladı ve şanlı Türk bayrağı hediye etti.

Kaymakam Çelik'in ziyaretinde Belediye Başkan Lokman Gültekin, İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Aykırı, Jandarma Bölük Komutanı Emre Çapan katıldı.

Kaymakam Çelik, “Tercan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü münasebetiyle esnafımızı ziyaret ediyoruz. Bayramlarını kutluyoruz. 17 Şubat 1918 tarihinin Tercan'ımız için önemi çok büyüktür. Bugün anısına esnafımıza en güzel hediyenin şanlı Türk bayrağımız olacağını düşündük. Ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tercanlı hemşerilerimizin bayramını kutluyorum” dedi.