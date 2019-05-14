Tercan'da Fındıklı Barajıyla ilgili toplantı düzenlendi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yapılacak olan Fındıklı Barajı HES, Sulaması-Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme, Yıkama-Eleme ve Hazır Beton Üretim Santrali Projesi İle İlgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Erzincan'ın Tercan ilçesi, Tepebaşı, Ilısu, Oğulveren, Esenevler ve Gökpınar köyleri mevkiinde yapılması planlanan Fındıklı Barajı HES, Sulaması-Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme, Yıkama-Eleme ve Hazır Beton Üretim Santrali Projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlatıldı. Projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla Tercan'ın Gökpınar köyüne ait köy odasında toplantı düzenlendi.

Proje kapsamında yapılması planlanan Fındıklı Barajı HES ve Sulaması ile Malzeme Ocakları,Kırma-Eleme, Yıkama-Eleme Tesisi ve Hazır Beton Üretim Santrali projesinin tamamlanmasıyla, yöre halkının mevcut sosyal ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi, sulama projeleri ile tarımsal gelişmeyi artırmak, Türkiye'nin enerji üretimine katkı sağlamak amaçlanıyor.Fındıklı Barajı bent yeri Tercan'a bağlı Fındıklı Köyü'nün mezrası olan Cırnavuk Mahallesi'nin güneyinde yer alıyor. Fındıklı Barajı; Tercan'ın Tepebaşı köyünün yaklaşık 2 km kuzeydoğusunda Tuzla Çayı üzerinde enerji ve sulama suyu temini amacıyla talvegten 81,50 m yükseklikte, 1551,50 m kret kotunda, ön yüzü beton kum çakıl dolgu tipinde inşa edilecek.