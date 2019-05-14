İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tercan'da Fındıklı Barajıyla ilgili toplantı düzenlendi

Erzincan’ın Tercan ilçesinde yapılacak olan Fındıklı Barajı HES, Sulaması-Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme, Yıkama-Eleme ve Hazır Beton Üretim Santrali Projesi İle İlgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yapılacak olan Fındıklı Barajı HES, Sulaması-Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme, Yıkama-Eleme ve Hazır Beton Üretim Santrali Projesi İle İlgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Erzincan'ın Tercan ilçesi, Tepebaşı, Ilısu, Oğulveren, Esenevler ve Gökpınar köyleri mevkiinde yapılması planlanan Fındıklı Barajı HES, Sulaması-Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme, Yıkama-Eleme ve Hazır Beton Üretim Santrali Projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlatıldı. Projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla Tercan'ın Gökpınar köyüne ait köy odasında toplantı düzenlendi.


Proje kapsamında yapılması planlanan Fındıklı Barajı HES ve Sulaması ile Malzeme Ocakları,Kırma-Eleme, Yıkama-Eleme Tesisi ve Hazır Beton Üretim Santrali projesinin tamamlanmasıyla, yöre halkının mevcut sosyal ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi, sulama projeleri ile tarımsal gelişmeyi artırmak, Türkiye'nin enerji üretimine katkı sağlamak amaçlanıyor.Fındıklı Barajı bent yeri Tercan'a bağlı Fındıklı Köyü'nün mezrası olan Cırnavuk Mahallesi'nin güneyinde yer alıyor. Fındıklı Barajı; Tercan'ın Tepebaşı köyünün yaklaşık 2 km kuzeydoğusunda Tuzla Çayı üzerinde enerji ve sulama suyu temini amacıyla talvegten 81,50 m yükseklikte, 1551,50 m kret kotunda, ön yüzü beton kum çakıl dolgu tipinde inşa edilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.