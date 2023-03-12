Tercan'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, “İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü” dolayısıyla program düzenlendi.

Tercan Mamahatun 17 Şubat Ortaokulunda gerçekleşen programa, Kaymakam Cafer Kaymakçı, Tercan Cumhuriyet Savcısı Cemre Saygın, Tercan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Binbaşı Emre Çapan, Tercan İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Aykırı, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Tercan Yatılı Bölge Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerinin hazırlamış olduğu temsili gazete dağıtımı, oratoryo, bilgi yarışması, konser ve video gösteriminin ardından sona erdi.