Tercan'da kardan kapalı köy ve mezra yolları açıldı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde kar ve tipi dolayısıyla kapanan köy ve mezra yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Tercan'a bağlı kardan kapanan köy ve mezra yollarında ilçe özel idare ekiplerince çalışma yapıldı. Tercan- Konarlı köyü, Çözme ve Yoncalar mezrası 10 kilometrelik, Konarlı köyü- Bahçe ve Cemaller mezrası 20 kilometrelik, Tercan- Yaylım köyü ve mezraları 35 kilometrelik karla kapalı yollar yeniden ulaşıma açıldı.