Tercan'da kurtuluş coşkusu

Erzincan'ın Tercan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı coşkuyla kutlandı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinin düşman işgalden kurtuluşunun 104. yıldönümü kutlama etkinlikleri ilk olarak Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Tören alanında tüm şehitler için dua edilmesinin ardından program protokol konuşmaları ile devam etti.

Düzenlenen törende konuşan Erzincan Valisi Mehmet Makas, “Tercan'ımızın Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümünü büyük bir onur ve coşkuyla kutlamaktayız. Milli Mücadelemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, Tercanlı tüm hemşerilerimin 17 Şubat Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

‘Kurtuluş mücadelesi canlandırıldı'

Erzincan'ın Tercan ilçesinin düşman işgalden kurtuluşunun 104. yıldönümü kutlamaları kapsamında kurtuluş mücadelesi canlandırıldı. Kar üzerinde canlandırılan kurtuluş mücadelesi yüzlerce vatandaş tarafından heyecanla izlendi. Senaryo gereği, İlk olarak Türk askeri ve milis kuvvetleri Köroğlu dağlarından indi. Ermeni çeteleri ile çatışma haline giren milis güçleri Türk bayrağını savaş yerinin ortasında dalgalandırıldı. Mücadelenin zafer nişanesi olarak Türk bayrağı Erzincan Valisi Mehmet Makas'a teslim edildi. Kar üzerinde yapılan temsili canlandırmayı yüzlerce vatandaş ilgiyle izledi.

Düzenlenen törende il ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katılarak, kurtuluşun 104. yıl dönümünü coşkuyla kutladılar.