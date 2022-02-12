Tercan'da kurtuluş hazırlıkları devam ediyor

Erzincan'ın Tercan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri için hazırlıklar devam ediyor.

Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin, ilçenin düşman işgalinden kurtarılması kutlama etkinlikleri çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

Kutlama hazırlıklarının Kaymakamlık ve Belediye tarafından sürdürüldüğünü ifade eden Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin, " Kaymakamımız Musa Kazım Çelik ile birlikte ilçemize yakışır şekilde kutlamaları yapmak için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. 17 Şubat 2022 perşembe günü ilçemizin kurtuluş etkinliklerine ilçe dışında bulunan gurbetteki hemşehrilerimiz ile birlikte tüm halkımızı davet ediyoruz. Etkinlikler için her şey hazır." dedi.