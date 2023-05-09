Tercan'da öğrencilere güvenli trafik eğitimi verildi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Bölge Trafik İstasyon Amirliği tarafından 7-14 Mayıs Trafik Haftası münasebetiyle, öğrencilere güvenli trafik eğitimi verilerek trafik araç ve gereçleri tanıtıldı.

Trafik ekipleri tarafından ilçe merkezlerinde ve ilçelere bağlı köylerde ki ilköğretim okulunda, öğrencilerde trafik bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri devam ediyor. 7-14 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla Erzincan'ın Tercan ilçesi Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulunda Bölge Trafik İstasyon Amirliğince 120 öğrenciye grafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitimin ardından öğrencilere trafik araç ve gereçlerinin tanıtımı yapıldı. Trafik ekip otosuna ilgi gösteren minik öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Eğitimlerde ise öğrencilere trafikte yayaların dikkat etmesi gereken kurallar, emniyet kemeri kullanımı, yaya üst ve alt geçitleri kullanımı, okul servislerine binme ve inmeleri ile ilgili trafik eğitimleri verildi.