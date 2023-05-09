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Tercan'da öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi

Erzincan’ın Tercan ilçesinde öğrencilere, Tercan Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince trafik güvenliği eğitimi verildi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde öğrencilere, Tercan Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince trafik güvenliği eğitimi verildi.


Tercan Bölge Trafik İstasyon Amirliğine bağlı trafik ekiplerince, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulu'nda 120 öğrenciye eğitim verildi. Eğitimde genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi, karşıdan karşıya geçiş kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

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