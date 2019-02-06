Tercan'da "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın ” eylemi yapıldı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yaya öncelikli trafik bilincinin oluşması için 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' eylemi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla Tercan da eylem yapıldı.

Türkiye'nin bütün şehirlerinde düzenlenen eylem Tercan Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Jandarma ekiplerince E 80 Karayolu üzerindeki yaya geçidinde yapıldı. Eyleme ilçe kaymakamı Kürşad Karaca, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Jandarma Komutanı Ercan Bozkurt, İlçe Emniyet Müdür Vekili Gazi Gökbudak, daire müdürleri vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Protokol öğrenci ve vatandaşlarla birlikte yaya geçidini kullandı. Trafik ekipleri tarafından sürücülere yaya ve okul geçitleriyle kavşaklarda yolun karşısına geçen yayaların önceliğinin olduğu bilgisi verildi. Yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla Ekim ayında yürürlüğe giren yasaya uymayan sürücülere 488 lira idari para cezası uygulanacağı hatırlatılarak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. İlçe kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızla sürücülerde farkındalık oluşturmak amacıyla yaya geçidini kullandık. Bu konuda vatandaşlarımız ve sürücülerimizin hassasiyetinin arttırılması gerekiyor. Bu hususta yıl boyunca faaliyetler devam edecek” dedi.