Tercan'da sokak hayvanlarına mama desteği

Belediye ekipleri yoğun geçen kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kuru mama desteği verdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin, “Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Tercan Belediyesi olarak son günlerde yoğun kar yağışının görülmesinden dolayı ilçe merkezinde belirli noktalara sokak hayvanlarımız için beslenme çalışması yapıyoruz. Çalışmalarımız ileriki günlerde de devam edecek” dedi.