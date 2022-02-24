Tercan'da sulama kanalları değerlendirme toplantısı yapıldı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kaymakam Musa Kazım Çelik başkanlığında sulama kanalları değerlendirme toplantısı yapıldı.

İlçede bulunan sulama kanallarının değerlendirilmesi, vatandaşların ihtiyaç ve eksikliklerin giderilmesi ve sorunlarının görüşülmesi amacıyla Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik başkanlığında sulama kanalları değerlendirme toplantısı yapıldı.

Düzenlenen toplantıda, Mercan ve Çadırkaya beldelerinde bulunan pompa istasyonlarının sorunları ve çiftçilerin yaşadığı sorunlar görüşülerek muhtarların ve vatandaşların talep ve görüşleri değerlendirildi.

İlçeye bağlı Mercan ve Çadırkaya beldelerinde düzenlenen toplantıya Kaymakam Musa Kazım Çelik'in yanı sıra Çadırkaya Belde Belediye Başkanı İshak Birol, Mercan Belde Belediye Başkanı Bayram Bilici, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Emre Çapan, Tercan Sulama Birliği Başkanı Muhammed Taştan Dumlu, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.