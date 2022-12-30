Tercan'da trafik düzenlemesi

Erzincan’ın Tercan ilçesinde trafik komisyonunca alınan kararla ilçe merkezindeki bazı caddelere trafik düzenlemesi getirildi.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde trafik komisyonunca alınan kararla ilçe merkezindeki bazı caddelere trafik düzenlemesi getirildi.
Komisyonca alınan karar doğrultusunda; Atatürk Caddesi ve Belediye Sokak gidiş-geliş yönlü trafiğe açılarak belirtilen cadde ve sokakta çift taraflı park yasağı uygulaması getirildi.
Kervansaray Caddesi üzerindeki yolda çift taraflı park yasağı getirilerek 15 dakikadan fazla bekleme yapan araçlara cezai işlem uygulaması yapılacak.
E. 80 karayolu yanında bulunan Hükümet Konağı önündeki yol tek şerit olarak sabitlenerek sadece Erzincan gidiş yönü kullanılacak.