İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tercan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Tercan ilçesine bağlı Gökpınar köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Binali Tok idaresindeki 24 FU 826 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan İhsan Esen hayatını kaybetti, sürücüyle birlikte toplam 2 kişi yaralandı.


Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.