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Tercan'da TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.


Tercan ilçesinde bulunan Saltuklu Ortaokulu öğrencilerinin tasarladığı projelerin sergilendiği 4006 Bilim Fuarı açıldı. Okul bahçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışını Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca, Belediye Başkan Nurettin Güney, Erzincan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Tercan Milli Eğitim Müdürü Turan, Okul Müdürü Derya Gültekin ve davetliler yaptı.


İlginç tasarım ve araştırma projelerinin yer aldığı fuarı gezen protokol üyeleri, öğrencilerin sunumlarını dinledi. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın proje Koordinatörü Meral Bilici Durmaz'ın gayretleri ile hazırlandığını ve farklı projelerin sergilendiğini belirten Okul Müdürü Derya Gültekin, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da hazırladığımız projelerle başvurumuzu yaptık. Uygun görüldü ve Bilim Fuarı'mızı açtık. Bilim kültürünün yaygınlaşması için bu tür fuarları önemsiyoruz. Fen bilimleri, matematik, teknoloji tasarım ve robotik kodlama alanlarında projelerimiz var. Emek veren öğrenciler ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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