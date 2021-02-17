Tercan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'ncü yıl dönümünü münasebetiyle Atatürk anıtına çelenk sunuldu

Erzincan'ın Tercan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'ncü yıl dönümünü münasebetiyle Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Düzenlenen törende Tercan Kaymakamlığı ve Tercan Belediye Başkanlığının çelenklerinin Atatürk anıtına sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra ise Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın kutlama mesajı okundu.

Ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik; “17 Şubat, Tercanlıların kurtuluş mücadelesinde destan yazarak milletin azmi ve inancı karşısında hiçbir gücün duramayacağını ilan ettiği gündür. Aziz milletimizin ilelebet hür ve bağımsız olarak yaşaması için şanlı ecdadımızın çok büyük bedeller ödeyerek bizlere bıraktığı cennet vatanımızın değerini bilip korumak, gelecek nesillerimize her alanda daha gelişmiş, daha müreffeh ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Ecdadımızdan devraldığımız bağımsızlık ruhunu aynı inanç ve şuurla geleceğe taşımak hepimizin en önemli görevlerinden bir tanesidir. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin” dedi.

Yapılan etkinliğe Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Tercan Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Kalkan, Tercan Belediye Başkan Vekili Levent Aktay ve ilçe protokolü katıldı.