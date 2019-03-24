Tercan'ın yüksek kesimlerinde karla mücadele

Doğu Anadolu Bölgesi yeniden kar ve tipinin etkisi altına girerken Erzincan'ın Tercan ilçesinin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Tercan'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yaklaşık 3,5 metreyi bulurken 2 bin 500 rakımlı güzergâhlarda karla mücadele çalışmaları da aralıksız sürüyor. Yol açma çalışmalarını gün boyu sürdüren karla mücadele ekipleri büyük bir özveriyle çalışıyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 3,5 metreyi bulduğu güzergahta işçiler, geçit vermeyen karlı dağları adeta ‘Ferhat' gibi delerek ilerliyor.

Öte yandan yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Erzurum'un güneydoğusunda yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Iğdır il genelinin yağmur, zamanla karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin ise kar şeklinde olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın ise kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanları buzlanma ve don ile zirai don uyarısında bulunarak bölgede dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi beklendiğinden ilgililerin ve yetkililerin dikkatli olmalarının gerektiği belirtildi.