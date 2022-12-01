Tercanlı öğrenciler Erzincan'da kupaları topladı

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile okul sporları organizesinde "Okullararası Bocce Müsabakaları" yapıldı. Erzincan Gençlik ve Spor Merkezi bocce sahasında düzenlenen ve müsabakalarda madalya kazanabilmek için kıyasıya mücadele eden sporcular, rakipleri karşısında ter döktü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı müsabakalarda Tercan ilçesinden okullar damga vurarak kupaları topladı. Dereceye girenlere Bocce ve Dart sporları il temsilcisi Mehmet Köksal, tertip komitesi üyeleri ile antrenör, sporcu ve hakemlerin katılımıyla düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi.

Müsabakalar sonunda 2022-2023 Erzincan ili okul sporları bocce il birinciliği müsabakalarında erkekler kategorisinde Beden Eğitimi öğretmeni Seval Çalık önderliğinde Tercan Anadolu Lisesi il ikincisi Beden Eğitimi Öğretmeni Emre Çalık önderliğinde Tercan Şehit Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesi il üçüncüsü, Tercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi il dördüncüsü olarak kupa kazandı.

Bocce genç kızlar müsabakasında Tercan Şehit Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesi İl birincisi olarak bölge müsabakalarında Erzincan ilini temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakalarda başarılı olan okullar, grup müsabakalarında Erzincan'ı temsil edecekler.