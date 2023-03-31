Tercanlı öğrenciler Kütüphane Haftasını kitap okuyarak kutladı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

27 Mart- 2 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası dolayısıyla Tercan Halk Kütüphanesinde bir etkinlik düzenlendi. Mehmet Kutsi Beğdeş ve Mamahatun 17 Şubat İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle beraber kütüphanede yaklaşık 1 saat boyunca kitap okudu.

Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulunda görev yapan öğretmen Şerife Akile Aytemür, her kitabın yeni bir yaşam yeni bir hayatı tanımak olduğunu belirterek, “Biz bugün Mehmet Kutsi Beğdeş İlköğretim Okulu olarak Erzincan'ın Tercan ilçesinde bulunan Tercan Kütüphanesi'ne ziyarette bulunduk. Amacımız kütüphaneden daha güzel şekilde yararlanmak ve kitaplarımızı okuyarak yeni dünyalar keşfetmek. İlk kütüphanecilik Asurlular zamanında başlayıp günümüze kadar devam etmiştir. Kitaplar bizim bu süreçte en yakın dostumuz olup mart ayının son pazartesini içine alan hafta içinde biz Kütüphanecilik Haftası olarak kutlanmaktayız.” dedi.

Etkinlikte, kitap ve kütüphanelerin önemi üzerinde durularak öğrencilere bilgilendirmeler yapıldı, kitap okuma farkındalığına dikkat çekildi.