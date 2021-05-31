Tercanlılar kafes balıkçılığında iddialı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bulunan baraj gölünde tonlarca alabalık üretimi yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Karasu nehri gibi önemli su kaynaklarına sahip Erzincan'da son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığınca sunulan teşvikler sayesinde kafes balıkçılığı önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Tercan Baraj gölünde kurulan su ürünleri tesislerinde tonlarca alabalık üretiliyor.

Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Özelgül, ilçe genelinde toplam 4 adet su ürünleri üretim tesisinin bulunduğunu ve 480 ton kapasiteli işletmeye yavru balık atıldığını kaydetti.

Özelgül, “Baraj gölünde bulunan alabalık tesislerine 5 gram ve 10 gram boyutlarda olmak üzere ilerleyen günlerde de ilave olmak üzere toplamda 1 milyon 920 bin adet yavru balık atılması planlanmaktadır. Tercan sınırları dâhilinde su kaynakları potansiyelinin verimli şekilde kullanılması, su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanarak kaliteli ve güvenli gıda temini için, su ürünleri yetiştiriciliğinin önem arz ediyor. İlçemizde baraj gölünde 4 adet ağ kafes tesisi olmak üzere toplamda 480 ton üretim kapasitesine sahip tesis bulunmaktadır. Artan talep ile imkânlar varlığında bu sayının sonraki yıllarda da artması beklenmektedir. Mevcut tesisleri ve imkanlarıyla önemli potansiyele sahip Tercan bölgesi için tatlı su balıkçılığı için ve özellikle alabalık üretimi için gelecek vadediyor. İlçe müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz de mevcut tesislere düzenli ziyaretlerde bulunarak kalitenin korunması ve üretimin sürdürülebilirliği için çeşitli kontroller yapıyorlar. Bizde bu kapsamda Tercan Baraj gölünde bulunan su ürünleri alabalık tesislerine yavru alabalıkların tespit edilmesi için ziyarette bulunduk” dedi.