Erzincan'ın Çağlayan beldesi yakınlarında meydana gelen terör saldırısıyla ilgili tutuklananların sayısı 5'e çıktı.

13 Mayıs 2020 tarihinde saat 16.10 sıralarında bir araçla Çağlayan Jandarma Karakol Komutanlığının önleyici kolluk devriyesi esnasında Çağlayan-Karatuş köyü arasında yolun sağ tarafına yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu bir asker hafif şekilde yaralanmıştı.

Terör saldırısının ardından başlatılan operasyon kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmaya ilişkin bu hafta başında da 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör saldırısıyla ilgili şu ana kadar tutuklananların sayısı toplamda 5'e yükseldi.