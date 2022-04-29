Ters laleler çiçek açtı

Erzincan'da ağlayan gelin olarak bilinen ters laleler, sert geçen kış mevsiminin ardından güneşin kendini göstermesiyle birlikte açarak görsel şölen oluşturdu.

İlkbahar mevsiminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun dağlık bölgelerinde yetişen ve halk arasında ‘ağlayan gelin' adı verilen ters laleler görsel şölen sunuyor. Genellikle hüznü çağrıştıran, ancak Doğu'da uzun geçen kışın biteceğini müjdeleyen ters laleler, aynı zamanda zarar gelmesin diye güvenlik güçlerince koruma altına alınıyor.

Erzincan'da Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde yetiştirilen ters laleler, yapılan projeler ile farklı çeşitlerinin sektöre kazandırılması hedefleniyor. Soğuk iklim bitkisi olan ters laleler, 75 santimetreye kadar büyüdüğü gibi yaklaşık 40 gün boyunca solmadan doğayı süslüyor. Her yıl bu dönemde açan ters laleler, rengârenk çiçekleriyle büyülüyor. Türkiye'de çok az bölgede yetişen ters laleler, Kemaliye ilçesinin de dağlık bölgelerinde karların erimesiyle birlikte yeni yeni açıyor. Erzincan'daki doğa ve fotoğraf severler ters laleleri doğal ortamında görüntülemek için Kemaliye'nin yüksek rakımlı dağlarına tırmanıyor.