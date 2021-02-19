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Terzibaba Cami'nde Regaip Kandili coşkusu

Regaip Kandili sebebiyle vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak Terzibaba Cami’nde bir araya gelerek kandili idrak etti.

Regaip Kandili sebebiyle vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak Terzibaba Cami'nde bir araya gelerek kandili idrak etti.


Üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Terzibaba Cami'nde düzenlenen kandil programına sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ederek katılım sağladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.


İl Müftüsü Mehmet Burhan Çakır, Terzibaba Camisi'nde verdiği vaazda, Allah'ın lütfettiği mübarek üç aylardan biri olan recep ayına girildiğini belirtti.


Regaip Kandili için Terzibaba Camisine gelen vatandaşlardan Ahmet Aydın, “Bu mübarek günde buraya geldik. Allah bu mübarek günde inşallah dualarımızı kabul eder. Tüm İslam aleminin Regaip Kandili mübarek olsun" diye konuştu.


Vatandaşlara camii çıkışında kandil simidi ile mevlit şekeri ikram edildi.

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