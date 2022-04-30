Terzilerde bayram yoğunluğu

Erzincan'da Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte terziler yoğun mesai yapıyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala alışverişlerde hareketlilik yaşanıyor. Bayram için yeni giysiler alan vatandaşlar, doğru bedenlerine göre yaptırmak için terzilerin kapısını çalıyor. Yoğunluk nedeniyle müşterinin işlerini yetiştirmeye gayret eden terziler ise iftardan sonra açtıkları dükkânlarında sahur vaktine kadar çalışıyor.

Erzincan merkezde 26 yaşında ki genç terzi Serkan Canpolat, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte işlerinin açıldığını ancak pandemi döneminden önce ki yıllarda yaşanan yoğunluğun yaşanmadığın söyledi. Canpolat konuşmasında sahur vaktine kadar çalıştıklarını belirterek, “İşlerimiz bir haftadır çok güzel, bayağı bir artış var. İnşallah böyle devam eder. Müşterinin getirdiği malzemeleri yetiştirmek için yoğun bir mesaiyle çalışıyoruz. Ben iftarımı açıp dükkâna tekrar geliyorum. Sahur vaktine kadar yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Pandemi döneminden önce ki bayramlarda tabiri caizse nefes alacak vaktimiz olmuyordu. Son günlerde dükkândan çıkarı çıkamıyorduk. Şimdi de çok şükür işlerimiz açıldı ama eski tadı maalesef yok. Bayram bittiğinde muhtemelen işler yine azalacak. Vatandaşlar büyük mağazalardan aldıkları kıyafetleri daraltmak için veya genişletmek için daha çok geliyorlar. Öncelerde geleneksel kıyafetler diktirmeye gelen müşterilerimiz oldukça fazlaydı. Şimdilerde vatandaşlar hazır giyime daha çok yöneliyor” diye konuştu.