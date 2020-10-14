TFF 2. Lig: 24 Erzincanspor: 4 - Şanlıurfaspor: 1

TFF Misli.
com 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden 24 Erzincanspor, ligin 5. haftasında sahasında Şanlıurfaspor'u 4-1 mağlup etti.
Stat: Müstakil Atletizm Pisti Sahası
Hakemler: Sezer Yalçın, Ozan Burak Akduman, Batuhan Bıyıklı
24Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz, Abdullah Balıkuv, Yunus Emre Çakır, Ahmet Kaan Ergün (Emre Yıldız), Muhammed Samed Karakoç, Uğurcan Bekçi (Sefa Akgün), Mustafa Ethem Erdoğan (Abdulkadir Özgen ?), Hakan Demir (Batuhan Yılmaz), Umut Sönmez (Niyazi Batuhan Salman), Mümin Talip Pazarlı, Rıdvan Türker
Şanlıurfaspor: Hakan Canbazoğlu, Emre Özkan (İlker Sayan), Galip Güzel, Mustafa Samican Keskin (İsmail Cem Kara), Mustafa Şen (İlker Sayan), Tarık Kurt (Gökdeniz Varol), Muhammed Demirci, İhsan Uğur Göktaş, Yunus Emre Gedik, Muhammet Mahmut Emir, Volkan Geyik
Goller: Mustafa Ethem Erdoğan (dk.4), Mümin Talip Pazarlı (dk. 7), Abdullah Balıkuv (dk.44), Sefa Akgün (dk. 54) (24Erzincanspor), Muhammet Mahmut Emir (Dk. 81) Şanlıurfaspor
Sarı Kart: Yunus Emre Çakır, Hayrullah Mert Akyüz (24Erzincanspor)