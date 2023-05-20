TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 0 - Ankaraspor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'un son hafta karşılaşmasında Ankaraspor'u kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, 0-0'lık skorla berabere kalırken play-off oynama hakkı kazandı.
Stat: 13 Şubat Şehir Stadı
Hakemler: Ali Yılmaz, Kemal Mavi, Suat Güz
24Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz, Muhammed Samed Karakoç,
Şahin Fıstıkçı, Mete Sevinç (Dk. 52 Canberk Dilaver), Maksut Taşkıran (Dk. 77 Emre Sarıkaya), İlker Günaslan (Dk. 52 Atamer Bigin), Sefa Narin, Ömer Esenkaya, Yasin Dülger (Dk. 66 Ali Sefer), Yücel Candemir, Mustafa Batuhan Altıntaş (Dk. 66 İbrahim Can Köse)
Ankaraspor: Burak Çapkınoğlu, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 35 Mustafa Emre Can), Gökhan Kurumuş, Doğukan İnci (Dk. 46 Mehmet Burak Tarlabölen), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 61 Barış Zeren), Berk Yiğit Karadağ (Dk. 74 Ramazan Eren Demir), Çağrı Bülbül, Erdal Öztürk, Alaettin Batuhan Tur, Recep Yemişci, Bahattin Köse (Dk. 46 Yusuf Buğra Koşal)