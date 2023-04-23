TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 0 - Çorum FK: 1

TFF 2.
Lig Beyaz grupta 34. hafta karşılaşmasında Çorum FK'yı kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Stat: 13 Şubat Şehir Stadı
Hakemler: Emre Kargın, Kadir Beyaz, Mehmet Pekmezci (x)
24Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz, Yunus Emre Çakır, Sinan Akaydın, Şahin Fıstıkcı(dk. 46 Ali Yavuz Kol), Mete Sevinç, Maksut Taşkıran (dk. 80. Batuhan Altıntaş), İlker Günaslan, Sefa Narin, Yasin Dülger (dk. 85 İbrahim Can Köse), Enes Yılmaz, Burak Aydın (dk. 46 Samed Karakoç)
Çorum FK: Ali Türkan, Emre Öztürk, Eren Aydın (dk. 82 Hurşit Taşcı), Atakan Akkaynak, Gökhan Karadeniz (dk. 82 Berkay Can Değirmencioğlu) Suat Kaya (dk. 87 Ozan Kol), Murat Yıldırım, Ferhat Yazgan, Erkan Kaş, Atakan Cangöz, Sinan Kurumuş (dk. 60 Selim Ilgaz)
Gol: Gökhan Karadeniz dk. 76 (Çorum FK)
Sarı Kartlar: Ali Türkan, Sinan Akaydın, Maksut Taşkıran, Yasin Dülger (24Erzincanspor), Gökhan Karadeniz, Murat Yıldırım, Emre Öztürk (Çorum FK)