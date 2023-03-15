TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 0 - Düzcespor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz grupta Düzcesporu kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Stat: 13 Şubat Şehir Stadı
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Güner Mumcu Taştan, Kadir Akıllı
24 Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz, Yunus Emre Çakır, Muhammed Samed Karakoç, Şahin Fıstıkçı (dk. 88 Mustafa Batuhan Aıntaş), Mete Sevinç (dk. 67 Ömer Esenkaya), Maksut Taşkıran (dk. 88 Ali Yavuz Kol), İlker Günaslan (dk. 78 Atamer Bilgin), Sefa Narin (dk. 78 Sinan Akaydın), Yasin Dülger, Yücel Candemir, Enes Yılmaz
Düzcespor: Ersin Aydın, Emre Keleşoğlu, Yasin Ozan, Sedat Cengiz (dk. 64 Muhammed Rıdvan Özdemir), Kerem Kaya, Koray Baykara, Çınar Tarhan (dk. 68 Emre Gündoğdu), Erçin Ilgaz (dk. 64 Savaş Polat), İbrahim Alan (dk. 64 Hamit Kulya), Recep Kalkan, Altar Han Hidayetoğlu, (dk. 83 Ozman Boz)
Gol: Dk. 4 Altar Han Hidayetoğlu (Düzcespor),
Sarı Kartlar: Hayrullah Mert Akyüz, Muhammed Samed Karakoç, İlker Günaslan (24Erzincanspor), Ersin Aydın, Osman Boz, Muhammed Rıdvan Özdemir (Düzcespor),