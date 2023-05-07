TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 1 - Amedspor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz grupta Amedspor'u kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, maçı 1-0 kazanarak ligdeki puanını 56'ya yükseltti.
Stat: 13 Şubat Şehir Stadı
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Oğuz Akyüz, Mehmet Kuru,
24Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz, Yunus Emre Çakır, Ali Yavuz Kol (Dk. 81 İbrahim Can Köse), Muhammed Samet Karakoç, Şahin Fıstıkcı (Dk. 55 Yasin Dülger), Mete Sevinç, Maksut Taşkıran (Dk. 74 Burak Aydın), İlker Günaslan, Sefa Narin, Enes Yılmaz, Batuhan Altıntaş
Amedspor: Cantuğ Temel, Kerem Çağatay, Ömer Bozan (Dk. 66 Mehmet Alaeddinoğlu), Okan Deniz, Oğuz Çetinkaya, Cengiz Ötkün (Dk. 66 Serdar Eylik), Yunus Tarhan (Dk. 85 Halit Çokyaşar?), Muhammet Raşit Yöndem (Dk. 78 Mehmet Gürkan Öztürk), Abdussamed Karnuçu, Mansur Çalar (Dk. 85 Seyit Ahmet Altın?), Yasin Abdioğlu
Goller: Dk. 17 Batuhan Altıntaş (24Erzincanspor)
Sarı Kartlar: Yunus Tarhan, Okan Deniz, Halit Çokyaşar (Amedspor)