TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 1 - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz grupta Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Sporu kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, 1-1'lik skorla berabere kalarak ligdeki puanını 14'e yükseltti.
Stat: 13 Şubat Şehir Stadı
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Azad İlhan, Salih Burak Demirel
24 Erzincanspor: Umut Kaya, Birhan Vatansever (dk. 66 Maksut Taşkıran), Ali Yavuz Kol (dk. 86 Sinan Akaydin ?), Muhammed Samed Karakoç (dk. 78 İbrahim Can Köse), Mete Sevinç, Sefa Narin, Ömer Esenkaya (dk. 66 Yunus Emre Çakır), Canberk Dilaver, Yasin Dülger, Enes Yılmaz (dk. 46 Yücel Candemir), Mustafa Batuhan Altıntaş
Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: Fatih Gülmez, Kamil İçer, Mert Caymaz, Tolga Şahin (dk. 88 Kerem Kılıç ?), Volkan Kılıç (dk. 78 Uğur Arslan Kuru), Furkan Yaman, Ömer Faruk Yılmaz, Mustafa Fettahoğlu (dk. 61 Melik Derin), Furkan Işıkdemir (dk. 78 Yusuf Ensar Poyrazlı), Ferhat Görgülü, Osman Bayrak
Goller: Dk. 50 Mete Sevinç (24Erzincanspor), dk.84 Furkan Yaman (Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor)
Sarı Kartlar: Ömer Esenkaya, Yasin Dülger, Sinan Akaydın, Yunus Emre Çakır (24Erzincanspor), Volkan Kılıç, Melik Derin, Yusuf Ensar Poyrazlı (Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor)