TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 1 - Bayburt Özel İdare Spor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grubun 21. haftasında 24Erzincanspor evinde ağırladığı Bayburt Özel İdare Spor'u 1-0 yenerek ligdeki puanını 36'a çıkardı.
Stat: 13 Şubat Şehir
Hakemler: Batuhan Kolak, Orhan Timurtaş, Sezgin Şahbaz
24Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz, Muhammed Samed Karakoç (dk.86 Burak Aydın?), Sinan Akaydın (dk.46 Şahin Fıtıkçı), İbrahim Can Köse (dk.90 Ali Yavuz Kol ?), Mete Sevinç, Maksut Taşkıran, İlker Günaslan, Sefa Narin, Ömer Esenkaya (dk. 90 Yunus Emre Çakır ?), Yasin Dülger (dk. 86 Yücel Candemir), Enes Yılmaz
Bayburt Özel İdare Spor: Oğuzhan Yeşilyurt, Mustafa Yiğit Turgut, Burak Bozbey, Ali Ateş, Furkan Özdemir, Emin Kaan Arslan, Raif Gündoğdu (dk. 86 Burak Bayram ?), Ahmet Karadayı (dk. 66 Gökhan Göksu), Ömer Karancı, Cumhur Yılmaztürk, Tuncay Kılıç (dk. 78 Okan Sarı?)
Goller: Dk. 69 Yasin Dülger (24Erzincanspor)
Sarı Kartlar: Yasin Dülger, Muhammed Samed Karakoç (24Erzincanspor), Ahmet Karadayı, Ömer Karancı, Mustafa Yiğit Turgut, Ali Ateş, Furkan Özdemir (Bayburt Özel İdare Spor)