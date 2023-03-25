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TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 1 - Şanlıurfaspor: 2

TFF 2.

Lig Beyaz grupta 28. hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor'u kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, 2-1'lik skorla mağlup oldu.


Stat: 13 Şubat Şehir Stadı


Hakemler: Fatih Tokail, Uğur Başdaş, Melih Kurtuluş


24 Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz, Yunus Emre Çakır, Muhammed Samed Karakoç, Sinan Akaydın (dk. 73 M. Batuhan Altıntaş), Mete Sevinç, Maksut Taşkıran (dk. 84 Atamer Bilgin)


Sefa Narin, Canberk Dilaver, Yasin Dülger (dk. 84 Ali Yavuz Kol), Yücel Candemir (dk. 67 İbrahim Can Köse), Enes Yılmaz


Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Feyyaz Belen, Kemal Rüzgar (dk. 90 Yakup Alkan), Bünyamin Balat (dk. 83 Adem Eren Kabak), Doğacan Diker (dk. 78 Alpay Koçaklı), Erkam Develi, Mehmet Yiğit, Semih Karadeniz, Mehmet Alp Kurt, Mert Çapar (dk. 90 Enes Tubluk), Barış Gök


Goller: Dk. 12 Mehmet Kurt, dk. 37 Kemal Rüzgar (Şanlıurfaspor), dk. 28 Samed Karakoç (24Erzincanspor)


Sarı Kartlar: Canberk Dilaver, Yasin Dülger, Maksut Taşkıran (24Erzincanspor), Mehmet Kurt, Erkam Develi, (Şanlıurfaspor)

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